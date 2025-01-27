Поврежденная медаль Олимпиады в Париже станет для атлета из Азербайджана стимулом выиграть Игры-2028

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, занявший второе место на Играх в Париже, получил некачественную медаль. Этот факт станет для спортсмена дополнительным стимулом завоевать золотую олимпийскую награду в Олимпиаде в 2028 году.

«Мои друзья в шутку мне говорят, что я специально стал вторым в Париже, чтобы на следующей Олимпиаде выиграть золотую медаль. Признаюсь, небольшая горечь есть от того, что мне не удалось дотянуться до первого места во Франции, очень часто серебро обидней получить, чем бронзу.

Конечно, я намерен и дальше продолжать свою карьеру в спорте, поэтому тренируюсь. Я считаю, что дело не завершено, пока не завоевана золотая олимпийская медаль. Есть еще порох в пороховницах, мне только 25 лет, будем стараться. А попорченная серебряная награда Игр в Париже станет дополнительным стимулом взять в 2028 году в Лос-Анджелесе золото», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Более ста медалистов Олимпиады-2024 вернули свои награды из-за видимых повреждений. Международный олимпийский комитет заверил, что все бракованные медали будут оперативно заменены на новые.