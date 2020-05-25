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Вице-премьер Чернышенко уверен: предпосылок для разрешения выездного туризма нет

16:57

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил уверенность что в России пока нет предпосылок для разрешения выездного туризма, сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что въезжающие в страну обязаны соблюдать жесткие санитарные меры, пока сохраняется карантин.

Также в ходе брифинга он сообщил, что уже 23 российских региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 353 427 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1015338/2020-05-25/chernyshenko-zaiavil-o-sokhranenii-ogranichenii-dlia-vezzhaiushchikh-v-stranu

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