Собянин назвал число прошедших вакцинацию от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по коронавирусу объявил число людей, получивших первую дозу вакцины от Covid-19 в Москве.

Собянин подчеркнул, что в столице наблюдается снижение заболеваемости по всем направлениям.

«В настоящее время привились первой аппликацией уже около 200 тыс. человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тыс.



По выявляемости — процентов на 30 (ниже) по сравнению с тем, что было перед Новым годом», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 262 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 281), Москве (3 115), Московской области (1 072), Нижегородской области (471) и Ростовской области (392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровело 3 002 026 человек.