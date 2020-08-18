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Семья погибшего запросила у Ефремова компенсацию в 1 рубль

16:42
Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский, "СЭ" Иск семьи погибшего. Иск семьи погибшего. Иск семьи погибшего. Иск семьи погибшего.
Михаил Ефремов. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, сообщил «СЭ» о минимально размере компенсации в иске.

— С самого начала этого процесса мои доверители заявляли, что хотят только справедливого суда над Михаилом Ефремовым, — заявил Добровинский. — Все инсинуации по поводу немыслимых компенсаций, которые они якобы требовали от господина Ефремова, были лживы, о чем я говорил, отвечая на вопросы журналистов. И сегодня, надеюсь, мы поставили точку во всех домыслах относительно компенсации. (Анатолий Курагин)

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