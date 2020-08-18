Семья погибшего запросила у Ефремова компенсацию в 1 рубль

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, сообщил «СЭ» о минимально размере компенсации в иске.

— С самого начала этого процесса мои доверители заявляли, что хотят только справедливого суда над Михаилом Ефремовым, — заявил Добровинский. — Все инсинуации по поводу немыслимых компенсаций, которые они якобы требовали от господина Ефремова, были лживы, о чем я говорил, отвечая на вопросы журналистов. И сегодня, надеюсь, мы поставили точку во всех домыслах относительно компенсации. (Анатолий Курагин)