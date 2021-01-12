Российские ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса

Российские ученые описали случай коронавируса у пациентки, в организме которой произошло 18 мутаций вируса, сообщают «Известия».

Отмечается, что изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными до 9 сентября.