Российские ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса
11:03
Российские ученые описали случай коронавируса у пациентки, в организме которой произошло 18 мутаций вируса, сообщают «Известия».
Отмечается, что изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными до 9 сентября.
Дополнительная информация:
https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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