  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Российские ученые выявили у пациентки 18 мутаций коронавируса

11:03
Теги:

Российские ученые описали случай коронавируса у пациентки, в организме которой произошло 18 мутаций вируса, сообщают «Известия».

Отмечается, что изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными до 9 сентября.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592672136.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир