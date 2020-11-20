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Рэпер Natan записал трек в поддержку Дзюбы

16:41
Рэпер Natan. Фото Instagram
Рэпер Natan. Фото Instagram
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Рэпер Натан Миров, известный под псевдонимом Natan, записал новый трек. Таким образом он решил поддержать футболиста сборной России Артема Дзюбу.

Трек называется #ямыдзюба и посвящен скандальной ситуации с попавшим в интернет интимным видео с участием форварда «Зенита».

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Спортсмен также был лишен капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.

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