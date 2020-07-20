Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края, сообщает РИА «Новости».

Парламентарий ответил, что готов возглавить регион. Дегтярев — председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

— Это работа в прямом смысле в интересах людей... Это потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов, — сказал Путин на встрече с депутатом, которая проходит в режиме видеоконференции.

Досрочные выборы главы Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года