Известный продюсер Макс Фадеев высказался о судебном деле, по которому проходит актер Михаил Ефремов.

— Я бы хотел обсудить с вами, происходящее с г-ом Ефремовым!? — написал Фадеев в Instagram. — Я имею в виду, его «отсутствие» в машине и последующее поведение, и вся эта сатанинская пляска? Невозможно смотреть на эту мерзость.

Адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина рассказала, что после непризнания артистом своей вины полностью в нем разочаровалась. По ее словам, все, что можно наблюдать каждый день в суде — это танцы Пашаева и Ефремова на могиле Захарова.

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.