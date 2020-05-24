Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии коронавируса

Москва и Московская область являются единственными регионами России, которые прошли пик заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

— Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье, — рассказал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. — Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше, а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости.

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.