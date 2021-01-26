Мишустин назвал срок выхода третьей российской вакцины от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ходе массовой вакцинации населения, подчеркнув, что по регионам ситуация разная, и в скором времени выйдет тртья российская вакцина против коронавируса.

По его словам, где-то все идет по плану, а где-то образуются очереди. Это зависит как от числа желающих сделать прививку, так и от количества поставленных вакцин.

«Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы, поликлиники, — цитирует Мишустина Российская зазета. — Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать.

Мишустин также отметил, что массовая вакцинация идет в основном «Спутником V». В следующем месяце начнется масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона».

«Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей», — напомнил премьер-министр.

Кроме того, в Министерство здравоохранения поступили документы на регистрацию вакцины научного центра имени Чумакова. Таким образом, это это уже третья разработка российских ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот.