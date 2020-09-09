Главное о коронавирусе в России и мире на 9 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 218 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 409 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (642), Санкт-Петербурге (218), Московской области (164), Нижегородской области (159) и Ростовской области (153).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 041 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 135 летальных исходов, выздоровело 856 458 человек.

— Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и чувствует себя отлично.

— Президент России Владимир Путин сообщит сам, если примет решение сделать прививку от коронавируса, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 9 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 27 753 168.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 514 376 человек. Далее идут Индия (4 374 314) и Бразилия (4 165 124).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (194 037), Бразилия (127 517), Индия (73 953) и Мексика (68 484).

— Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США.