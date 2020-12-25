Главное о коронавирусе в России и мире на 25 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 563 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 397 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 315), Санкт-Петербурге (3 751), Московской области (1 576), Нижегородской области (505) и Псковской области (416).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 398 254 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 659 летальных исходов, выздоровело 2 398 254 человека.

— Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который накануне ушел на удаленную работу из-за плохого самочувствия, заразился коронавирусом.

— Глава Роспотребназдора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости ОРВИ из-за коронавирусных мер

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 25 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 79 807 969.

Первое место по числу зараженных занимают США — 19 111 326 человек. Далее идут Индия (10 147 468) и Бразилия (7 425 593).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 337 066. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (190 032) и Индия (147 128).

— В Италии до 6 января вводят жесткие ограничения, включая запрет на передвижение без необходимости и закрытие розничных магазинов. Также ограничены любые собрания людей на площадях городов, в том числе в праздники, а на праздничные застолья можно приглашать не более двух взрослых.

— В Нигерии обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Как и тот, что ранее был найден в ЮАР, он имеет мутацию 501.