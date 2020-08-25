Главное о коронавирусе в России и мире на 25 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10:40 утра 25 августа, за последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 120 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 652 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (681), Санкт-Петербурге (179), Московской области (143), Ростовской области (130) и Хабаровском крае (125).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровело 773 095 человек.

— Глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщивший в понедельник, что повторно заразился коронавирусом, направлен в Москву для дополнительного обследования.

— Эксперты Роспотребнадзора изучат случаи коронавирусов у летучих мышей в России.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10:40 25 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 23 823 196.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 915 630 человек. Далее идут Бразилия (3 627 217), Индия (3 107 942), Россия (966 189) и ЮАР (611 450).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (181 114), Бразилия (115 451), Мексика (60 800), Индия (58 570) и Великобритания (41 433).

— Пандемия коронавируса серьезно ударила по туриндустрии. По данным ООН, почти 120 миллионов человек в мире рискуют остаться без работы в этой сфере.