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Глава Дагестана извинился перед жителями за ограничения из-за коронавируса

15:40
Глава Дагестана Владимир Васильев.
Глава Дагестана Владимир Васильев.
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Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи принес извинения жителям региона за ограничения в связи с коронавирусом.

— Хочу одновременно извиниться перед вами за эти ограничения, но иначе нам болезнь не одолеть. И это показывает практика, — цитирует Васильева РИА «Новости».

По данным на день 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3 460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 — за последние сутки, всего в регионе 1 807 выздоровевших, 29 умерших.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200518/1571621281.html

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