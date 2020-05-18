Глава Дагестана извинился перед жителями за ограничения из-за коронавируса

Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи принес извинения жителям региона за ограничения в связи с коронавирусом.

— Хочу одновременно извиниться перед вами за эти ограничения, но иначе нам болезнь не одолеть. И это показывает практика, — цитирует Васильева РИА «Новости».

По данным на день 18 мая, в Дагестане всего выявлено 3 460 случаев заболевания коронавирусом, из них 89 — за последние сутки, всего в регионе 1 807 выздоровевших, 29 умерших.