Ефремов из-за сильного опьянения не смог дать показания после ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог дать показания после аварии, сообщает «РЕН ТВ». Актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По имеющимся данным, минувшей ночью следователь пытался опросить известного актера. Попытки длились до 6 часов утра, однако Ефремов с трудом говорил, его речь больше напоминала мычание. Артист не мог объяснить, что с ним случилось, он не ответил, откуда он уехал, был ли кто-то с ним в машине. Он заявил, что должен был оказаться дома. Следователи приняли решение отпустить артиста под обязательство о явке и надлежащем поведении и перенести опрос на вторник, 9 июня.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.