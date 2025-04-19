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Сегодня, 16:30

Дирижер Никифорчин отметил, что не ощущает международной изоляции

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Лауреат Первого международного конкурса имени Рахманинова и художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин в интервью «СЭ» рассказал, чем российская публика отличается от иностранной.

— Чем российская публика отличается от иностранной?

— Так получилось, что моя более активная творческая карьера началась в момент, когда случилась пандемия, а затем и СВО. Закрыты многие границы, поэтому мне не с чем сравнивать. Да, в январе этого года я выступал с Денисом Мацуевым в Бангкоке, а в феврале — в Абу-Даби, но нельзя сказать, что это культурно-музыкальные мировые столицы. Поэтому воздержусь от развернутого ответа. Нашу же публику очень люблю. Особенно обожаю, когда мы приезжаем в регионы, где для людей это огромное событие. Их воодушевление и любовь передаются артисту, и получается синтез энергии из оркестра в зал и из зала в оркестр. Это гениально. Эмоции, ради которых стоит жить.

— На вас сейчас как-то сказывается международная изоляция?

— Не ощущаю, что мне чего-то не хватает. Как раз говорил об этом Владимиру Путину, получая премию Президента РФ для молодых деятелей культуры. На моем примере можно понять, что для молодых в России есть абсолютно все возможности. Для профессионального образования и для любого творческого развития. У нас самые лучшие концертные залы, выдающиеся оркестры, выдающиеся солисты. Количество концертов гигантское. Честно говоря, не чувствую дискомфорта без возможности выступать в определенных странах.

— Вы несколько раз упомянули Дениса Мацуева. С кем из артистов вам бы еще хотелось поработать?

— Счастлив тому факту, что работал со всеми ведущими солистами страны. Например, с Ильдаром Абдразаковым, Хиблой Герзмавой, пианистом Николаем Луганским, скрипачом Вадимом Репиным, с виолончелистом Александром Раммом, со скрипачом Павлом Милюковым... Боюсь кого-то забыть. Очень рад, что у меня есть прекрасная возможность выступать как с самыми молодыми талантами, так и уже с самыми признанными мэтрами цеха, с которыми мы в прекрасных и творческих отношениях.

Иван Никифорчин.«Музыку оценивать гораздо сложнее, чем спорт. У нас нельзя забить гол». Интервью дирижера Никифорчина

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