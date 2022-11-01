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Сегодня, 12:40

Диетолог рассказал, чем можно заменить сладости

Ольга Стрельникова
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Фрукты и ягоды.
Фото Global Look Press

Михаил Гинзбург рассказал, что поможет побороть зависимость от сладкого.

Диетолог Михаил Гинзбург в интервью «Москва-24» рассказал, что сладости лучше заменить фруктами, поскольку полный отказ от сахаросодержащих продуктов не просто улучшает здоровье, но и увеличивает продолжительность жизни на 10-15 лет. «Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь», — говорит врач.

Заменяя сладости фруктами, важно помнить, что ими также не стоит злоупотреблять, напоминает Михаил Гинзбург. Фрукты и ягоды в разной степени тоже содержат сахар в натуральном виде.

Обилие сахара в рационе активизирует воспалительные процессы в организме и провоцирует раннее старение, констатирует специалист.

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