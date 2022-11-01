Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 11:10

АНА представила итоги первой пересадки генетически модифицированного сердца свиньи человеку

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Первая пересадка сердце свиньи человеку.
Фото Global Look Press

Американская ассоциация изучения сердца рассказала о судьбе пациента с пересаженным генномодифицированным сердцем свиньи.

Американская ассоциация изучения сердца, она же АНА, рассказала о судьбе 57-летнего Дэвид Беннета, которому в январе этого года было трансплантировано генетически модифицированное сердце свиньи. Несмотря на улучшения сразу после проведённой в Штатах операции, спустя пару месяцев пациент, имевший ранее неизлечимую кардиопатологию, скончался. Причиной смерти, по словам специалистов, стала дистолическая сердечная недостаточность. После инцидента безопасность такого рода пересадки была поставлена под вопрос.

Повторный пересмотр результатов ЭКГ скончавшегося пациента показал завышенные значения PR, QRS и QT на протяжении всего времени после операции. Это означает, что при подобной трансплантации наблюдается сбой в функционировании клеточных систем, осуществляющих передачу электроимпульсов в сердце. Стимуляция предсердий электрическими импульсами способствовала улучшению проводимости.

Полученные данные помогут ученым определить причины появления электрических аномалий при ксенотрансплантации, а также избежать негативных исходов после пересадки.

0
Читайте также
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
«И пошел разговляться...» Как американский боец поразил Емельяненко поглощением алкоголя
Катар пригрозил отставить Европу без газа в случае введения потолка на топливо из РФ
Боец ММА Александр Писарев умер в 33 года
Синоптик назвала сроки наступления настоящей зимы в Москве
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илон Маск выкупил Twitter и возглавил компанию
Реклама
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости