Сергей Харитонов назвал гонорар, за который он подерется с Минаковым

43-летний российский боец Сергей Харитонов (34-9) заявил, что готов выйти на бой против экс-чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова (22-2) за 500 тысяч долларов.

«Виталик Минаков интервью давал, что наш бой уже неактуален. Когда-то хотели организовать нам поединок, но никто не хочет платить деньги. А сейчас это уже не совсем актуально, прошло время. Кто будет платить за этот бой?

Сейчас опять будут говорить про два, три, пять миллионов. Это же несерьезно, мы деремся чуть за другие деньги. Зачем опускаться ниже своего уровня и выступать в 43 года за небольшой гонорар? Мы — профессионалы, мы деремся за деньги. В 43 года у меня есть желание драться, но только за большие деньги.

Виталик — человек, который добился в Bellator результата. В нашем бою каждый должен заработать минимум полмиллиона долларов. А нам предлагают три, пять, семь миллионов рублей. Я бы им сказал: «Идите вы на три веселых буквы». За клоунаду платят 15-20 миллионов — это уже 200 тысяч долларов. А мы, топовые бойцы, должны получать по 150 тысяч долларов. Это несерьезно», — сказал Харитонов после боя с Тьяго Кардосо (15-9).

Харитонов нокаутом в первом раунде выиграл у Кардосо. Бой проходил 23 сентября на турнире MMA Series-72 в Москве.