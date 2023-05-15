Тасоев хочет взять реванш у Ринера после поражения в финале ЧМ-2023

Серебряный призер чемпионата мира-2023 по дзюдо в Дохе россиянин Инал Тасоев заявил, что собирается взять реванш у француза Тедди Ринера за поражение в финале турнира.

«Реванш? Конечно, будет. Мне нужно два дня, чтобы прилететь домой, начну тренироваться заново. Не нравится мне второе место. Все, что связано со вторым местом, не нравится. Я разозлился в первую очередь на себя. Сейчас понимаю, сколько мне еще работы предстоит, от этого очень страшно становится», — цитирует Тасоева ТАСС.

13 мая россиянин стал серебряным призером в весовой категории свыше 100 кг. 25-летний спортсмен также является двукратным бронзовым призером ЧМ-2018 в Баку и ЧМ-2019 в Токио.