Сайборг уйдет из UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что разорвал контракт с Кристиной "Сайборг" Джустино. Огрганизация даже не стала дожидаться окончания 90-дневного периода торгов.

"Я освобожу ее от контракта, – цитирует Уайта The Washington Post. – Я не предложу никаких контрактов, не буду перебивать контракты от других компаний. Она свободна. Может идти в Bellator или в любую другую организацию и драться там. Сделке конец. Я сегодня же скажу юристам послать уведомление ее команде о том, что она свободна от обязательств к нам".

Напомним, что Сайборг потеряла чемпионский титул в женском полулегком весе в декабре прошлого года, когда проиграла нокаутом в первом раунде Аманде Нуньес.