Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов за бой с Нуньес

Американка Ронда Роузи за бой с действующей чемпионкой UFC Амандой Нуньес получит 3 миллиона долларов, информирует ESPN. При этом ее соперница получит всего 100 тысяч долларов, а также еще 100 тысяч в случае победы. Также обе спортсменки получат определенный процент от дохода с телетрансляций. Напомним, что Роузи является бывшей чемпионкой, однако в ноябре прошлого года сенсационно проиграла соотечественнице Холли Холм.

Шоу UFC 207, на котором состоится поединок, пройдет в ночь с 30 на 31 декабря.