05:23 31 декабря 2016 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов за бой с Нуньес

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Американка Ронда Роузи за бой с действующей чемпионкой UFC Амандой Нуньес получит 3 миллиона долларов, информирует ESPN. При этом ее соперница получит всего 100 тысяч долларов, а также еще 100 тысяч в случае победы. Также обе спортсменки получат определенный процент от дохода с телетрансляций. Напомним, что Роузи является бывшей чемпионкой, однако в ноябре прошлого года сенсационно проиграла соотечественнице Холли Холм.

Шоу UFC 207, на котором состоится поединок, пройдет в ночь с 30 на 31 декабря.

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Материалы REN-TV

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