Президент UFC рассказал, почему не состоялся бой Нурмагомедова и Сен-Пьера

Президент UFC Дана Уайт объяснил, из-за чего так и не был проведен бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и канадца Жоржа Сен-Пьера.

- Когда Сен-Пьер в прошлый возвращался, у нас была договоренность: если он забирает титул у Майкла Биспинга, он будет защищать пояс, - цитирует TSN Уайта. - Но этого не произошло. Как я могу ему снова давать бой за титул? Он не может возвращаться в спорт и выбирать для себя титульные бои.

Бой в промежуточном весе? Категории до 165 фунтов никогда не будет. Мне надоели эти разговоры. Я не верю, что Сен-Пьер ради супербоя спустится со 185 фунтов до 165.

Для меня бой Хабиба против Сен-Пьера не имеет смысла. Хабиб – непобежденный чемпион. И его ждет Тони Фергюсон. Конор хочет реванш с Хабибом. Сен-Пьер не будет выбирать для себя соперников в боях за титул.

Нурмагомедов - абсолютный чемпион UFC в легком весе, свой следующий бой проведет 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье. Сен-Пьер - двукратный чемпион UFC в полусреднем весе в феврале объявил о завершении карьеры.