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Новости   //    Единоборства / ММА

Поединок Нганну и Розенструйка запланирован на 28 марта 2020 года

13:00

Бой между французом Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенструйком из Суринама планируется провести 28 марта следующего года, сообщает портал Mmajunkie.

Отмечается, что портал получил информацию от источников, знакомых с ситуацией, поскольку UFC еще официально не успел анонсировать бой.

На счету 33-летнего Нганну 14 побед и три поражения. У 31-летнего Розенструйка — 9 побед, 0 поражений в ММА (3-0 в UFC).

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