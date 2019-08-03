Питер Тайссе останется в команде Федора Емельяненко

Тренер из Голландии Питер Тайссе продолжит работать с российским бойцом ММА Федором Емельяненко. Ранее специалист заявлял, что может покинуть команду 42-летнего спортсмена, сообщает ТАСС.

Теперь Тайссе будет готовить Емельяненко к следующему поединку, который запланирован на конец года.

В последнем своем бою россиянин проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в январе. Позже было объявлено, что Емельяненко подписал новый контракт с организацией.