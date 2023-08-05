Мирзаев про Лахму: «Чего с ним разговаривать?! Его нужно топтать!»

Российский боец ММА Расул Мирзаев после боя с Искандаром Зияевым порассуждал на тему возможной встречи с геймером Лахмой (настоящее имя Камиль Аллахвердиев).

В пятницу, 4 августа Мирзаев уступил Зияеву судейским решением в боксерском поединке на турнире Pravda в Москве. Незадолго до турнира конфликт Мирзаева с Лахмой возобновился.

- Можно ли сказать, что вот эта подготовка, из-за всей ситуации вокруг вас, была сложной морально?

- Нет, что тут сложного? Я самое сложное прошел. Смотреть, как собака лает? Пускай лает.

- Будете добиваться личной встречи?

- Нахрен она нужна?! Если она будет, то его не будет уже. Чего с ним разговаривать?! Там нужно топтать!

В конце 2016 года Лахма и его товарищи жестоко избили Мирзаева в его квартире из-за конфликта геймера с блогером Гусейном Гасановым в московском ночном клубе «Облака». Тогда Мирзаев вступился за Гасанова.