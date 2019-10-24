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Минаков может получить визу США уже на следующей неделе

09:08
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Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков может получить визу США на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.

Отмечается, что его ближайший бой должен состояться в декабре. Ранее документы бойца были отправлены на повторную проверку. В связи с этим сорвался его бой против американца Хави Айялы на турнире Bellator в США 26 октября.

Россиянин — бывший чемпион Bellator и четырехкратным чемпионом мира по самбо.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7038412

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