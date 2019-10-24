Минаков может получить визу США уже на следующей неделе

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков может получить визу США на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.

Отмечается, что его ближайший бой должен состояться в декабре. Ранее документы бойца были отправлены на повторную проверку. В связи с этим сорвался его бой против американца Хави Айялы на турнире Bellator в США 26 октября.

Россиянин — бывший чемпион Bellator и четырехкратным чемпионом мира по самбо.