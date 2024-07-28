Малыхин рассказал об отношении к рейтингу лучших бойцов России

Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал о своем отношении к рейтингу лучших бойцов России, который составляет «СЭ».

«Цифры и номера пусть оставят себе ребята, которым они важны. Мне важно получить хороший чек с боя, чтобы я мог бабе Зое оплатить операцию, чтобы моя жена могла ездить на хорошей машине, чтобы мама отдыхала в отдельном домике на Алтае. Для меня важны зрелищные бои, я всегда дерусь на все деньги, не делаю шага назад. Я тренируюсь на 100 процентов, чтобы не подвести своего зрителя: «О, сегодня Толян, мы встанем в семь утра, и он точно пойдет вперед и зарубится».

Конечно, приятно видеть себя на шестом месте. Было время, когда я и мечтать не мог, что меня внесут в рейтинг лучших бойцов России, что я буду на одной картине стоять с Петей Яном, Сашей Волковым, Исламом Махачевым, Арманом Царукяном и другими. Клянусь, думать не мог. Я смотрел старые бои Федора Емельяненко и был в таком печальном положении, что подумать не мог, что меня ставят на шестое место. Но главное заработать и дать хороший бой", — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.