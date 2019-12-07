Кокляев рассказал, чем занимался неделю после боя с Емельяненко

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал о подготовке к бою с Александром Емельяненко. Поединок по правилам ММА длился 2 минуты 27 секунд, Емельяненко победил нокаутом.

«666 тысяч с лишним посещений профиля за 7 дней. Я понимаю интерес людей, ожидающих моей реакции после боя. Хорошо, я напишу, что произошло за эту неделю после боя. Нахожусь с семьей, — написал Кокляев в Instagram. — рОбщался с Андреем Курнявка , это рефери в ринге в бое с Александром, он посоветовал пару месяцев отдохнуть от нагрузок, я с ним согласился. Люди которые помогали мне до боя, однозначно сказали, что нужно продолжать тренировки в боксе, я с ними согласился. Яков Летов предложил опубликовать мои спарринги, я с ним согласился.

Поучаствовал в сборах команды «Северного десанта» в экспедицию в полярную ночь. Провел пару тренировок. Ел, спал, спал, ел. Ну и, конечно же, видел воочию неоднозначную реакцию людей на бой.

В основном люди с пониманием и настроены позитивно, есть тролли. Среди последних — те, у кого-то что-то в жизни не складывается. Среди первых — люди успешные , без зависти и сарказма.

P. S. «Я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас, чтобы стать вам детьми Отца вашего, Который на небесах; ибо Он являет солнце Свое над злыми и добрыми, и посылает дождь для праведных и неправедных. Ведь если вы будете любить тех, кто вас любит, какая у вас заслуга?» (Нагорная проповедь Христа).

Перечитав накануне боя Евангелие, я так и не понял, любил ли Христос Иуду, но думается мне, что имея в кругу близких того, который рано или поздно предаст, доверять ему — это высшее качество христианина. Улыбаться, улыбаться и еще раз улыбаться. Смирение и долготерпение и мы победим".