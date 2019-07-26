Иван Штырков: "Хочу выйти на титульный бой в RIZIN уже через два поединка"

Российский боец Иван Штырков, представляющий клуб "Архангел Михаил", проведет свой первый бой за пределами России – 28 июля в Токио он встретится с корейцем Хин Кимом. В преддверии поединка Штыркова поделился ожиданиями от поединка и от своей карьеры в промоушне RIZIN.

"Я надеюсь, что мы покажем зрелищный бой. Мой соперник – очень опытный боец с отличной антропометрией, высокий и крепкий, у которого за спиной большое количество боев. Надеюсь, что он подошел к поединку в хорошей форме. Не скрою, что хотел бы выйти на бой за титул уже в третьем своем поединке под эгидой RIZIN. Надеюсь, что своими победами смогу заслужить это право, а мой менеджер и промоушен найдут взаимопонимание по данному вопросу. Конечно же, я не смотрю соперникам за спину и не занижаю их потенциал и бойцовские качества. Но я пришел сюда за титулом. И все зависит только от меня – буду я выигрывать или проигрывать", – сказал Штырков.