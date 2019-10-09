Источник: чемпионку России по кикбоксингу после ее гибели обокрала подруга

Чемпионку России Фатиму Жагупову после ее гибели обокрала подруга, инфоормирует Mash. Об этом в полицию заявила мама погибшей.

Женщина обвинила в краже Юлию Ельскую, которая выступала с Жагуповой за сборную по кикбоксингу. Из квартиры Фатимы в Москве пропали костюмы, часы и другие вещи.

Напомним, Жагупова погибла в Крыму, пытаясь спасти в сильный шторм свою подругу и партнершу по сборной России Элину Гисмееву, которая также утонула. У погибшей остался маленький сын.

Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба. Спортсменки находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье 4 августа.