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Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

16:07
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Российский боец Сергей Харитонов готов провести поединок с соотечественником Федором Емельяненко в рамках турнира Bellator.

«Смысл драться с Федором Емельяненко? Хотя Сергей готов с любыми драться, даже с россиянами, — приводит слова тренера Харитонова Руслана Кривуши ТАСС. — Если Федор выиграет следующий бой, то такой поединок возможен, но более вероятен бой Сергея с Виталием Минаковым.

Хотя со своими ребятами лучше не пересекаться, а бить иностранных бойцов«.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6796848

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