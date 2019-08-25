Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

Российский боец Сергей Харитонов готов провести поединок с соотечественником Федором Емельяненко в рамках турнира Bellator.

«Смысл драться с Федором Емельяненко? Хотя Сергей готов с любыми драться, даже с россиянами, — приводит слова тренера Харитонова Руслана Кривуши ТАСС. — Если Федор выиграет следующий бой, то такой поединок возможен, но более вероятен бой Сергея с Виталием Минаковым.

Хотя со своими ребятами лучше не пересекаться, а бить иностранных бойцов«.