Хабиб заявил, что бил Макгрегора с удовольствием

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что ему доставила удовольствие победа над Конором Макгрегором.

— Честно говоря, победы особенного удовлетворения уже не приносят, за исключением боя с Макгрегором. Этого человека я бил с удовольствием, — цитирует россиянина RT. — Бывали и такие поединки, в которых понимал, что могу нанести сопернику еще больший вред, и сам просил его сдаться. Да и болевые приемы до конца не дотягиваю, а просто фиксирую, чтобы человек постучал. У меня нет цели нанести оппоненту максимально возможный ущерб. За исключением одного боя... Макгрегор не смотрел мне в глаза. Тогда я понял, что он не хочет находиться со мной в октагоне, хотя до этого много говорил и делал кучу громких заявлений. А в клетке, когда между нами стоял судья, он избегал моего взгляда и мечтал, чтобы всё закончилось как можно быстрее. В такие моменты понимаешь, что психологически ты уже одолел соперника. А иногда смотришь в глаза оппоненту, а в них пустота. Другие, наоборот, психологически устойчивые, ты понимаешь по взгляду, что с ними возиться придется долго, просто так не сдадутся. Как говорится, глаза не врут.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе (США).