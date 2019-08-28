«Голодный орел поохотится». Хабиб считает Порье своей добычей

Российский боец ММА и чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о настрое на бой против Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

«Голодный орел поохотится, — приводит слова Нурмагомедова Instagram UFC Russia. — Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо. Но в моем случае это не так. Поэтому сначала мне придется взлететь, а уже затем... Ничего не изменилось. Мы сделаем все как обычно: вылетим на охоту и поймаем добычу».