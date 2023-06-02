Чемпиона мира по рукопашному бою задержали с наркотиками в Москве

Чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова задержали в Москве.

По данным ИА REGNUM, 1 июня во время досмотра такси в Пресненском районе у спортсмена нашли сверток с наркотическим веществом. Сообщается, что сотрудники ДПС проверили документы у водителя такси, а спортсмена попросили показать содержимое карманом.

Источник агентства сообщает, что масса изъятого наркотического вещества составляет 0,32 г.

«Задержанный пояснил, что хранил при себе вещество без цели сбыта, для личного употребления, — сказал собеседник REGNUM.

В отношении спортсмена применена мера в виде обязательства о явке.

Баймасханов стал победителем чемпионата мира по рукопашному бою 2021 года в Узбекистане. Он является 5-кратным чемпионом России, а также 3-кратным чемпионом Европы.