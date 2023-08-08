Юрий Панферов подерется на «Претендентской серии Даны Уайта» 10 октября

26-летний российский боец Юрий Панферов (6-0) проведет бой против американца Торреза Финни (5-0) 10 октября в Лас-Вегасе, США, в рамках «Претендентской серии Даны Уайта».

Поединок состоится в тяжелом весе. Об этом сообщил инсайдер Алекс Бехунин в соцсетях.

Панферов начал профессиональную карьеру в 2021 году, и с тех пор одержал шесть досрочных побед, пять из которых — сабмишном. Финни начал профессиональную карьеру в 2022 году, и лишь один его бой дошел до решения судей.