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Ветеран MMA Бенжи Радач ушел из жизни в возрасте 45 лет

Давид Хачатрян
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Ветеран смешанных единоборств Бенжи Радач (21-7), который выступал в UFC, Strikeforce, International Fight League и других промоушенах, скончался в возрасте 45 лет. О его смерти сообщили члены семьи в соцсетях. Причина смерти пока не известна.

Уроженец Вашингтона начал карьеру в 2001 году. Известный как «Бритва», он оставался непобежденным в первых 10 боях. Затем он подписал контракт с UFC, где провел три поединка, а затем перешел в другие организации.

В 2007 году Радач победил в 5 из 6 боев, проведенных в IFL. Также он выступал в EliteXC, Bellator MMA, King of the Cage и WEC. За свою карьеру он сражался с такими известными бойцами, как Шон Шерк (36-4), Крис Лебен (22-11), Джеральд Харрис (26-8), Мурило Руа (20-13), Скотт Смит (18-11) и Овинс Сент Прю (27-17).

За пределами клетки Радач проявил себя как герой, предотвратив ограбление в ресторане Ванкувера в 2004 году. Он обезоружил и сломал челюсть вооруженному человеку, спасая посетителей от опасности.

Бенжи Радач
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