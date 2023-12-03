Вартанян: «Самый серьезный соперник для Махачева — это Царукян»

Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) считает, что восьмой номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Арман Царукян (21-3) сможет дать конкурентный бой чемпиону Исламу Махачеву (25-1).

«Даже после поражения Гамроту я говорил, что самый серьезный соперник для Ислама — это Арман, потому что он вырос нереально, — сказал Вартанян в интервью «СЭ». — Во-первых, он созрел ментально. В первом противостоянии с Исламом он выходил, чтобы доказать, что он может составить конкуренцию. Он выходил не победить, а доказать, что он может составить конкуренцию, и он это очень четко показал. Сейчас, с хорошим лагерем, с ментальной составляющей, у него есть все для победы над Исламом.

Геймплан против Ислама очень простой — работать по этажам в стойке, навязывать борьбу, разрывать, снова навязывать борьбу, работать разнообразно, потому что Ислам Махачев — боец такого уровня, который также разнообразно работает.

Как бы я распределил шансы на победу в процентном соотношении между Исламом и Арманом? Интересный вопрос. Трудно мне сейчас сказать, но если я посмотрю на Армана лагерь, я скажу точнее. Но сейчас — 50 на 50. Рейтинг pound for pound — это субъективное понятие, я рассматриваю непосредственно Ислама в противостоянии именно с Арманом Царукяном, а не в виде рейтинга. Можно посмотреть их первое противостояние, где в третьем раунде Арман начал забирать в стойке. Арман вырос, он в первом противостоянии не был уверен в своих силах, он бросался на соперника, поэтому сейчас это другой, уверенный в себе Арман. Видно, что он в стойке набирает, у него есть свой стиль, и самое хорошее то, что Дариуш также левша. Многие те комбинации, которые он готовил на Дариуша, которые он не раскрыл, они могут быть использованы в бою с Исламом".

Царукян одолел четвертого номера рейтинга американца Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.