Умар Нурмагомедов — Двалишвили: «Зачем портить свою победу попыткой избежать встречи?»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) заявил, что чемпион должен сражаться против любого, кого ему дадут.

«Зачем портить свою победу попыткой избежать встречи с кем-то? Ты чемпион. Скажи: любого давайте, я разнесу», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.