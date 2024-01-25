Роберт Уиттакер: «Я бы предпочел играть в видеоигры, чем сидеть и смотреть телевизор»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) заявил, что его дети регулярно играют в видеоигры.

«Я делаю все возможное, чтобы экранное время детей было четко распределено, — сказал Уиттакер в эфире The MMA Hour. — Иногда, когда я прохожу мимо и вижу, что они играют в какую-то идиотскую игру, я сразу требую от них ее удалить. Они выходят на улицу, катаются на велосипедах, потом захотят внутрь и играют в видеоигры. Я бы предпочел играть в видеоигры, чем сидеть и смотреть телевизор. Когда я вижу, что они смотрят ТВ, меня это сразу раздражает. Я думаю, что им нужно во что-то поиграть, сделать что-то, чтобы стимулировать свой мозг.

Во что бы я посоветовал поиграть детям? В «Человека-паука». Это была одна из первых игр, в которую поиграл мой сын. Я был в восторге от того, насколько она подходит для детей, которые любят кататься по городу и просто отрываться. На протяжении всей игры они складывали пазлы, разгадывали загадки... это круто! Я бы не стал рекомендовать «Фортнайт». Это ужасно. «Майнкрафт» — круто!»

Уиттакер прошлый бой проиграл Дрикусу дю Плесси (21-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля 2023-го на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.