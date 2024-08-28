Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:28

Уиттакер оценил шансы Стрикленда в возможном реванше с дю Плесси

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер оценил шансы американца Шона Стрикленда в потенциальном реванше против действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси.

В первом поединке победу одержал дю Плесси раздельным судейским решением. Бой состоялся на турнире UFC 297 в январе нынешнего года.

«Дрикус снова одержит победу. Дю Плесси — это очень сложный соперник. Он оказывает безумное давление и готов принимать удары, чтобы нанести свой. В большинстве случаев он выиграет такой бой», — цитирует Уиттакера MMAJunkie.

На счету 30-летнего дю Плесси 22 победы при двух поражениях в карьере. В своем последнем поединке он одержал досрочную викторию в четвертом раунде над Исраэлем Адесаньей.

Дрикус Дю Плесси
Роберт Уиттакер
Шон Стрикленд
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
В Госдуме напомнили о запрещающем высаживать инвалидов из транспорта законе
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
Французский судья рассказал о грядущей процедуре принятия решения по Дурову
Популярное видео
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт сцепился с журналистом: «Махачев не лучше Джонса!»

Дана Уайт отреагировал на то, что Двалишвили снял швы садовыми ножницами
Новости
RSS RSS
Все новости