Уиттакер оценил шансы Стрикленда в возможном реванше с дю Плесси

Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер оценил шансы американца Шона Стрикленда в потенциальном реванше против действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси.

В первом поединке победу одержал дю Плесси раздельным судейским решением. Бой состоялся на турнире UFC 297 в январе нынешнего года.

«Дрикус снова одержит победу. Дю Плесси — это очень сложный соперник. Он оказывает безумное давление и готов принимать удары, чтобы нанести свой. В большинстве случаев он выиграет такой бой», — цитирует Уиттакера MMAJunkie.

На счету 30-летнего дю Плесси 22 победы при двух поражениях в карьере. В своем последнем поединке он одержал досрочную викторию в четвертом раунде над Исраэлем Адесаньей.