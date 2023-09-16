Валентина Шевченко и Алекса Грассо встретятся в главном боб UFC Fight Night

Турнир UFC Fight Night 227 состоится в ночь с 16 на 17 сентября по московскому времени. Вечер единоборств примет «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Главное событие вечера — бой-реванш Валентины Шевченко из Киргизии (рекорд в ММА — 22 победы и 4 поражения) и Алексы Грассо из Мексики (16-3).

Соглавное событие турнира — поединок между американцем Кевином Холландом (25-9) и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (15-2).

В прелимах выступит российский боец смешанного стиля Роман Копылев (11-2). Его соперником станет представитель США Джош Фремд (11-4).

Бои предварительного карда начнутся в 2.00 17 сентября по московскому времени. Главный кард стартует в 5.00.

UFC Fight Night Грассо — Шевченко 2 в полном объеме будет показан на телеканале «Матч Боец». Поединок с участием Шевченко можно посмотреть в прямом эфире на «Матч ТВ». Кроме этого, видеотрансляция турнира в полном объеме будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Результаты турнира и боя Шевченко и Грассо будут доступны в матч-центре «СЭ».