В ночь с 16 на 17 сентября Алекса Грассо и Валентина Шевченко подерутся на турнире UFC Fight Night 227. Реванш состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Начало предварительного карда — в 02:00 по московскому времени, основной кард стартует в 05:00 мск. Главный бой ожидается в 06:20.

Бой Грассо — Шевченко покажут на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции — в 05.00 мск. В полном объеме турнир можно посмотреть на телеканале «Матч Боец». Также трансляция будет доступна на официальном приложении UFC Fight Pass.

В первом бою мексиканка победила бойца из Киргизии сабмишеном в четвертом раунде.

В прелимах состоится бой российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова против американца Джоша Фремда.

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