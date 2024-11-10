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Сегодня, 09:38

Пратес нокаутировал Мэгни в главном поединке турнира UFC Fight Night 247

Руслан Минаев
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Бразилец Карлос Пратес нокаутировал амеркианца Нила Мэгни в главном поединке на турнире UFC Fight Night 247, который проходил в Энтерпрайзе (Невада). Бой завершился в концовке первого раунда.

В главном карде турнира Реньер де Риддер в дебютном бою в UFC победил Джеральда Мершерта болевым приемом (треугольник руками) в третьем раунде.

Среди других боев главного карда: Гастон Боланьос победил Кортавиуса Ромиуса единогласным решением судей, Джиллиан Робертсон единогласным решением судей победила Луану Пинейро, Мансур Абдул-Малик нокаутировал Душко Тодоровича.

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