Пратес нокаутировал Мэгни в главном поединке турнира UFC Fight Night 247

Бразилец Карлос Пратес нокаутировал амеркианца Нила Мэгни в главном поединке на турнире UFC Fight Night 247, который проходил в Энтерпрайзе (Невада). Бой завершился в концовке первого раунда.

В главном карде турнира Реньер де Риддер в дебютном бою в UFC победил Джеральда Мершерта болевым приемом (треугольник руками) в третьем раунде.

Среди других боев главного карда: Гастон Боланьос победил Кортавиуса Ромиуса единогласным решением судей, Джиллиан Робертсон единогласным решением судей победила Луану Пинейро, Мансур Абдул-Малик нокаутировал Душко Тодоровича.