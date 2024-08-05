Тренер О'Мэлли: «Умар — серьезная проблема»

Тим Уэлч, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли (18-1), оценил выступление Умара Нурмагомедова (18-0) в бою с Кори Сэндхагеном (17-5).

«Умар впервые сражался с соперником из топ-10. Кори Сэндхаген — монстр, эксперт в ударной технике и грэпплинге. Я был немного удивлен тем, насколько хорошо Умар рассчитывал время и проводил тейкдауны. Он проходил как в одну, так и две ноги.

В начале боя Кори защищался, но, когда вы защищаетесь от кого-то в начале поединка, это может сломать соперника психологически. Однако Умар не сбавлял темпа. Он оставался резким и дисциплинированным на протяжении пяти раундов и смог одержать победу над Кори. Это была огромная победа для него и большое заявление. Теперь он, вероятно, войдет в тройку лидеров рейтинга дивизиона. И это просто показывает, насколько он опытен.

Умар много бьет в стойке. Он очень атлетичен. Поэтому я не удивился, когда увидел, как он смешивает тейкдауны с ударкой, не давая сопернику шанса в стойке. Умар хорошо подготовлен. Он тренируется с Нурмагомедовым и представляет собой серьезную проблему», — сказал Уэлч Submission Radio.

Нурмагомедов победил Сэндхагена единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.