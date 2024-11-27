Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:00

Тренер Исмаилов рассказал, что верит в победу Волкова над Аспиналлом

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Рамазан Исмаилов заявил, что верит в победу Александра Волкова над Сирилом Ганом.

«Волков такой боец, который лично меня удивляет, когда побеждает. И удивляет, когда проигрывает. Его победа над Ганом не станет для меня откровением. У него в стойке есть все, чтобы выиграть и стать чемпионом. Он был андердогом в бою с Жаирзиньо Розенстрайком, и победил. Верю в победу Александра. У него достаточно козырей в руках и ногах», — считает Рамазан MMA.Metaratings.ru.

Бой-реванш между Волковым и Ганом пройдет 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. У российского бойца 38 побед и 10 поражений, у французского — 12 побед и 2 поражения. Первый поединок спортсменов закончился победой Сирила решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Сирил Ган
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Стали известны новые подробности допингового дела у китайских пловцов
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Популярное видео
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Газиев рассказал, почему он выступает в UFC под флагом Бахрейна, а не России

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости