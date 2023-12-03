Торосян: «Махачеву сейчас не нужен бой с Царукяном»

Сергей Торосян, тренер Армана Царукяна, считает, что бойцу вряд ли дадут титульный поединок с Исламом Махачевым после победы над Бенейлом Дариушем.

«Могу ли я сказать, что Царукян сейчас готов к бою с Махачевым? Нет, я не могу так сказать, потому что должен быть в этом уверен. По одной комбинации и нокауту ты не скажешь, что он готов к Махачеву. Надо смотреть его работу, может ли он ее выполнять, что подтянуть, как правильно действовать. Дариуш — левша, то есть Арман готовился к левше. Если в следующем бою будет Махачев, то не придется перестраиваться. Думаю, что это сыграет положительную роль. Но, на мой взгляд, Махачева пока не дадут. Ему это сейчас вообще не нужно. Пока Арман не побьет Оливейру и Гейджи, ему вряд ли назначат бой с Исламом», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

27-летний Царукян провел 24 боя в ММА, одержав 21 победу и потерпев 3 поражения. На счету 32-летнего Махачева 25 побед и 1 поражение.