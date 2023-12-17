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Сегодня, 06:00

Фергюсон — Пимблетт: смотреть трансляцию боя UFC 296 в прямом эфире

Бой Фергюсон — Пимблетт на UFC 296 начнется после 06:00 в ночь на 17 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Тони Фергюсон (слева).
Фото USA Today Sports

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт проведут поединок на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena» в ночь на 17 декабря. Вечер смешанных единоборств начнется в 02.00 по московскому времени с раннего предварительно карда. Бои основного карда ожидается в 06.00 мск

Трансляцию основного карда в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 296.

Фергюсон — американский боец ММА, который с 2008 года выходит в профессиональный октагон. За это время он провел 34 боя, из которых одержал 25 побед и потерпел 9 поражений.

Пимблетт — британский боец смешанного стиля в легком весе. Впервые в качестве профессионала боец подрался в 2012 году, а в данный момент на его счету 20 побед и 3 проигрыша.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта.

Пэдди Пимблетт
Тони Фергюсон
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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