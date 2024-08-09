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Сегодня, 11:35

Аспиналл: «Возможно, я подерусь с Перейрой»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) заявил, что готов подраться с чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (11-2), но только за титул в тяжелом весе.

«Очевидно, что этот парень — суперзвезда. Я не знаю, когда и где мы встретимся, но если это произойдет, то только за титул чемпиона в тяжелом весе. Возможно, это случится в следующем году.

Я очень уважаю Алекса Перейру за его достижения в спорте, особенно учитывая короткий промежуток времени, который он провел в MMA. Однако, если мы собираемся провести бой, то только за звание бесспорного чемпиона», — сказал британец на своем YouTube-канале.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Том Аспиналл
UFC
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