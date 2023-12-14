Тагир Уланбеков: «В легком весе Махачеву нет опасных соперников»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Тагир Уланбеков (14-2) уверен, что ни один легковес не доставит чемпиону Исламу Махачеву (25-1) проблем. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Сейчас самый обсуждаемый бой среди российских болельщиков MMA — это потенциальный поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Арман сейчас действительно самый опасный соперник для Ислама?

— В 70 килограмм для Ислама нет ни одного опасного соперника.

— Царукян хорошо сейчас выступил.

— Выступил хорошо, а Ислам до этого плохо выступил? Не думаю, что кто-то в 70 килограмм может какие-то предоставить Исламу проблемы.

Царукян одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.